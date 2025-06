Médicos e organizações sociais se unem a aposentados contra ajustes de Milei

Segundo a Presidência argentina, a greve é promovida por "alguns poucos sindicalistas privilegiados".

Milei conseguiu reduzir a inflação de 211% em 2023 para 118% em 2024, e um aumento do PIB de 5,8% em 12 meses no primeiro trimestre de 2025. Já o desemprego subiu para 7,9% no primeiro trimestre do ano, 1,5 ponto percentual a mais do que no trimestre anterior, e parte da população viu seu poder de compra ser reduzido, principalmente funcionários públicos e aposentados.

Sindicatos também organizaram passeatas hoje no centro de Buenos Aires. No caso dos residentes do Garrahan, os salários são de cerca de 600 dólares (3.325 reais) mensais, enquanto uma família precisa de pelo menos 1.000 dólares (5.542 reais) por mês para não ser considerada pobre.

