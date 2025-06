O que implica a meta da Otan de subir gastos com defesa a 5%?

Também porque esse valor corresponde ao necessário para manter as capacidades de defesa da Otan contra a Rússia.

As novas metas de capacidade militar foram oficialmente aprovadas pelos ministros da Defesa do grupo no início de junho.

"Se a Rússia conseguir financiar a guerra até 2027, também estaremos preparados para financiar nosso apoio à Ucrânia", disse um funcionário da Otan.

As metas estão sujeitas a revisão a cada quatro anos.

Cada país recebe suas próprias metas e é livre para definir os meios para alcançá-las.

- Dois capítulos: 3,5 + 1,5

O valor de 5% é a soma de dois tipos de gastos.