'Papai': Rutte usa elogio sem precedentes para se referir a Trump

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, não tem poupado elogios ao presidente americano, Donald Trump, durante uma cúpula da Aliança Atlântica em Haia, mas inovou nesta quarta-feira (25), ao se referir ao republicano como "papai".

As câmeras flagraram Trump e Rutte conversando animadamente, quando o chefe do Executivo americano comentava que Israel e Irã se comportavam como "duas crianças no pátio de uma escola".

Nesse momento, Rutte comentou que "há momentos em que o papai tem que usar uma linguagem mais dura".