Petróleo fecha em alta após queda de reservas nos EUA

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (25), impulsionadas por uma queda maior que a esperada nas reservas petrolíferas nos Estados Unidos e por uma demanda sustentada da gasolina no país, informaram analistas.

O preço do barril de tipo Brent, de referência na Europa e para entrega em agosto, subiu 0,80%, para 67,68 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento também em agosto, subiu 0,85%, para 64,92 dólares.