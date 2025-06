'Pilotados por um cego': ventos da inclusão sopram no Rio de Janeiro

A experiência resultou em uma expedição pelas águas da baía em um veleiro monocasco de 40 pés.

"É uma parada muito diferente, nunca me imaginei pilotando um barco", diz Araújo, de 31 anos, que perdeu a visão ainda recém-nascido.

"Normalmente, as pessoas com deficiência ficam se isolando, não querem fazer uma parada nova. Eu gosto de esportes radicais, isso me conquistou também", conta à AFP.

Araújo percebe claramente as oscilações da embarcação sob seus pés e a direção do vento, que usa para ajudá-lo a pilotar.

Além disso, ele descobriu que sua experiência como atleta profissional de skate adaptado também é útil para navegar, graças "a essa parte sensorial", orgulha-se.

- Sensibilidade -

"Acredito que todo mundo é capaz, mas a sensibilidade deles é surpreendente. Conseguir navegar um barco desse tamanho, com esse peso, e milimetricamente acertar o rumo, é realmente algo especial", disse Juliana Poncioni Mota, fundadora da organização de conservação 'Nas Marés' e líder do projeto 'Navegando com Sentido'.