Primeiro-ministro da Armênia denuncia tentativa de golpe de Estado

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, afirmou nesta quarta-feira (25) que as forças de segurança impediram um suposto golpe de Estado, no qual estaria envolvido um arcebispo de oposição.

O eclesiástico da influente Igreja Apostólica Armênia, Bagrat Galstanian, liderou no ano passado um movimento de protesto que acusava o chefe de Governo armênio de ter cedido territórios ao vizinho Azerbaijão após uma guerra em 2023. Os assessores do religioso negaram as acusações.

"Os agentes das forças da segurança desmantelaram um plano sinistro em larga escala do 'clero criminoso oligárquico' para desestabilizar a república da Armênia e tomar o poder", escreveu Pashinyan no Telegram.