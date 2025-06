Principal hospital pediátrico da Argentina em greve por salários

Seu pessoal está em conflito há meses, em um protesto iniciado pelos médicos residentes, ao qual se juntou toda a equipe do hospital, composta por cerca de 4.000 trabalhadores.

Sindicatos criticaram os aumentos salariais que, de janeiro até o final de maio, somaram 6,8%, frente a uma inflação que, no mesmo período, acumulou quase 12%, indicou a Associação de Trabalhadores do Estado (ATE) em um comunicado.

Os médicos reivindicam um salário inicial básico de cerca de 1.500 dólares (8.313 reais).

A reivindicação desafia a política de ajuste do presidente ultraliberal Javier Milei, que busca limitar os acordos salariais a um aumento de no máximo 1% mensal neste ano, para não comprometer suas aspirações de controlar a inflação.

Em maio, a inflação foi de 1,5% mensal, o menor índice dos últimos cinco anos.

O protesto do pessoal do Garrahan ocorre em um clima de tensão social, com múltiplas reivindicações salariais de diferentes setores nas ruas.