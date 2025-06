Promessas de neutralidade de carbono das big techs estão cada vez mais fora da realidade, diz estudo

A principal fonte de gases de efeito estufa neste setor é a produção de eletricidade para os centros de dados, que fornecem a capacidade de cálculo para chatbots como o ChatGPT da OpenAI.

No entanto, isso explodiu em vez de diminuir: as emissões de CO2 relacionadas à energia elétrica consumida pelo Google quase dobraram entre 2019 e 2023, de acordo com um método de cálculo considerado mais preciso e baseado em seus próprios relatórios ambientais anuais.

"Há muitos investimentos em energias renováveis, mas, em geral, isso não compensa a fome de eletricidade do setor", estima Thomas Day.

Empresas como a Google investiram maciçamente para que sua eletricidade provenha de fontes de baixa emissão de carbono (solar, eólica, nuclear, etc.).

Ambas as organizações especialistas sugerem recorrer a energias renováveis também para os centros de dados dos fornecedores desses serviços. De fato, alguns estudos estimam que metade da capacidade de cálculo em termos de centros de dados das empresas de tecnologia provém de subcontratados e muitas empresas ainda não contabilizam essas emissões, destaca o estudo.

O mesmo ocorre com toda a cadeia de abastecimento de infraestruturas e equipamentos, que representa pelo menos um terço da pegada de carbono das empresas de tecnologia, segundo os especialistas.