Sob risco de prisão, Putin decide não viajar ao Brasil para Cúpula dos Brics

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do TPI (Tribunal Penal Internacional), não viajará para a reunião de cúpula do Brics no início de julho no Brasil, anunciou o Kremlin hoje, que confirmou a presença do chefe da diplomacia.

"O presidente participará por videoconferência, mas o ministro das Relações Exteriores (Sergey Lavrov) estará presente no Brasil", declarou o conselheiro diplomático do chefe de Estado russo, Yuri Ushakov.

"Isto se deve a algumas dificuldades no contexto dos requisitos do TPI", que tem sede em Haia, acrescentou.