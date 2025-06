Sírio suspeito de ataque islamista na Alemanha é membro do EI

Um cidadão sírio suspeito de ter ferido gravemente quatro pessoas com uma faca na Alemanha no mês de maio pertence ao grupo Estado Islâmico (EI) desde 2014, indicou a promotoria antiterrorista do país europeu nesta quarta-feira (25).

Após o crime, os investigadores já tinham assinalado que o homem, de 35 anos, estava "motivado por razões religiosas". O suspeito está detido por atacar várias pessoas em frente a um bar no centro da cidade de Bielefeld, no oeste da Alemanha.

A Procuradoria-Geral confirmou nesta quarta a possibilidade de um ataque de caráter islamista e emitiu uma nova ordem de prisão por "participação em organização terrorista estrangeira", "tentativa de homicídio", "agressão e lesão corporal grave".