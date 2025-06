Socorristas de Gaza anunciam 20 mortes em operações israelenses

As demais vítimas reportadas pela Defesa Civil foram atingidas por bombardeios israelenses contra prédios residenciais no centro e no norte do território, afirmou Bassal.

Todas as noites, milhares de palestinos se reúnem na área do corredor Netzarim para aguardar a abertura dos pontos de distribuição de ajuda, mas as operações frequentemente resultam em cenas caóticas.

Na terça-feira, no mesmo setor, a Defesa Civil de Gaza denunciou as mortes de 46 pessoas por disparos israelenses enquanto aguardavam por ajuda humanitária.

A Fundação Humanitária de Gaza, um organismo de financiamento opaco apoiado por Estados Unidos e Israel, administra quatro centros de distribuição de alimentos na Faixa de Gaza.

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos declarou na terça-feira que usar alimentos como uma arma "é um crime de guerra" e instou o Exército israelense a "parar de atirar contra pessoas que tentam obter ajuda".

Israel suspendeu parcialmente no final de maio o bloqueio total da ajuda humanitária para Gaza que havia sido imposto mais de dois meses antes e que provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.