Telescópio James Webb descobre seu primeiro exoplaneta

A façanha do James Webb se deve ao seu coronógrafo, instrumento que se inspira no fenômeno do eclipse solar ao ocultar a estrela para revelar melhor o que a rodeia, e por seu espectrógrafo MIRI, capaz de captar os astros mais discretos graças à visão infravermelha.

Os especialistas apontaram o telescópio para a estrela TWA 7, situada a cerca de cem anos-luz da Terra. O objetivo, inicialmente detectado pelo telescópio Hubble, era promissor.

A estrela é muito jovem, o que torna muito provável que estejam se formando corpos planetários no disco de matéria que a rodeia. Além disso, porque o telescópio vê esse disco protoplanetário de cima.

Sua observação com o instrumento SPHERE, do Very Large Telescope, situado no Chile, facilitou distinguir ali três anéis que se estendem até uma distância de mais de cem vezes a que separa a Terra do Sol.

- Descobridores de mundos -

E foi na parte mais vazia do segundo anel que o instrumento do James Webb detectou uma fonte luminosa, chamada TWA 7b. Os astrônomos a identificaram como um pequeno planeta frio, com uma massa comparável a um terço da de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar.