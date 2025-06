Tribunal sul-africano suspende enterro de ex-presidente de Zâmbia

Quando a viúva de Lungu e outras pessoas já estavam reunidas na igreja, um juiz do Tribunal Superior de Gauteng declarou que, após um acordo entre as partes, "os réus se comprometem a não prosseguir com o funeral, nem o enterro do ex-presidente".

O caso será examinado em 4 de agosto, afirmou o juiz na decisão citada pela televisão nacional sul-africana SABC, que também exibia ao vivo a cerimônia em homenagem a Edgar Lungu, presidente da Zâmbia entre 2015 e 2021.

O adiamento "prolonga a dor e o sofrimento sentidos pela família e pelo povo", declarou ao canal SABC News o parlamentar zambiano Chanda Katotobwe, presente na cerimônia.

As causas da morte do ex-presidente, que tinha 68 anos, não foram divulgadas. O partido de Lungu, a Frente Patriótica, informou que ele estava recebendo atendimento médico em uma clínica em Pretória.

