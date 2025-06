Trump ameaça penalizar comercialmente Espanha por não gastar mais em Defesa

Sob pressão de Trump, Europa e Canadá aceitaram nesta quarta-feira esse ambicioso objetivo, que implicará em um aumento histórico do gasto militar ao longo da próxima década para assumir de forma mais significativa sua própria segurança.

Sánchez chegou à cúpula com uma posição divergente, afirmando que conseguiu pactuar com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) um caminho flexível, com gastos de 2,1% do PIB.

Segundo ele, esse patamar é suficiente para garantir as capacidades que a Aliança pede a Madri.

Um argumento que, desde o início, não agradou a Trump, que na terça-feira havia classificado a posição espanhola como "problemática" e "injusta" para o resto da Aliança, após alertar no fim de semana que a Otan teria que "lidar com a Espanha".

Fiel ao que antecipou, Sánchez não bloqueou nesta quarta o consenso entre aliados em Haia, já que, em troca, sustentou que foi respeitada a "soberania" de sua proposta.

Mas defendeu firmemente sua posição em uma coletiva de imprensa posterior à cúpula, na qual chegou a dizer que aceitar a meta dos 5% para a Espanha teria sido um "erro absoluto".