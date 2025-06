Trump elogia aumento de gasto militar da Otan como 'grande vitória para todos'

"Há vários anos venho pedindo que aumentem para 5%, e eles (os países membros) vão aumentar para 5%... Acho que será uma grande notícia", acrescentou Trump, ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Ao abrir a sessão plenária com os 32 líderes, Rutte elogiou a influência de Trump, que ameaça reduzir a proteção que Washington fornece ao continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. "Querido Donald, você tornou a mudança possível".

"Vamos tomar decisões históricas e transformadoras para fazer com que nosso povo esteja mais seguro, com uma Otan mais forte, mais justa e mais letal", acrescentou o secretário-geral.

O aumento é muito ambicioso e representará um rearmamento de grande magnitude em um continente traumatizado pela invasão russa da Ucrânia, um país que a Aliança deseja continuar sustentando e armando.

Até agora, o consenso estava em um piso de 2% do PIB, um patamar que no ano passado foi alcançado apenas por 22 dos 32 Estados membros.

- Flexibilidade para a Espanha -

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garante, no entanto, que negociou com Rutte uma flexibilidade sobre seus níveis de gasto militar, de maneira que o país aumentará sua faixa para até 2,1% do PIB.