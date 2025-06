Trump insiste que instalações nucleares iranianas foram destruídas

Na terça-feira, no entanto, a imprensa americana publicou um relatório preliminar dos serviços de inteligência que afirma que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano por alguns meses, sem conseguir destruí-lo.

Segundo pessoas familiarizadas com o relatório da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), citadas pela imprensa, os ataques de domingo não conseguiram eliminar completamente as centrífugas, nem as reservas de urânio enriquecido da República Islâmica.

Em vez disso, bloquearam as entradas de algumas centrais, sem destruir as instalações subterrâneas, de acordo com o relatório.

Trump falou sobre o tema nesta quarta-feira em Haia, onde participa de uma reunião de cúpula da Otan que está prestes a aprovar um aumento histórico em seus gastos militares, como ele exige.

"Acredito que (as instalações) foram totalmente destruídas. E acredito que não conseguiram retirar nada, porque atuamos rapidamente", declarou o presidente.

Com um toque de cautela, Trump deu a entender que também aguarda as conclusões da inteligência de Israel, que já havia atacado as instalações nucleares iranianas.