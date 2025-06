Trump insiste que programa nuclear do Irã retrocedeu 'décadas' após bombardeios

"Acredito que (as instalações nucleares do Irã) foram totalmente destruídas", declarou o republicano em Haia, onde participa da reunião de cúpula da Otan.

"Não vão construir bombas por muito tempo", destacou, acrescentando que o programa nuclear iraniano retrocedeu "décadas".

Na terça-feira, no entanto, a imprensa americana publicou um relatório preliminar dos serviços de inteligência que afirma que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano por alguns meses, mas sem conseguir destruí-lo.

Segundo pessoas familiarizadas com o relatório da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), citadas pela imprensa, os ataques de domingo não conseguiram eliminar completamente as centrífugas, nem as reservas de urânio enriquecido de Teerã.

Em vez disso, bloquearam as entradas de algumas centrais, sem destruir as instalações subterrâneas, de acordo com o relatório.

"Acredito que desferimos um duro golpe ao programa nuclear. Também posso dizer que o atrasamos por vários anos", declarou o porta-voz do Exército israelense, Effie Defrin.