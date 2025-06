Trump reitera que programa nuclear do Irã retrocedeu 'décadas' após ataques

"Acredito que [as instalações nucleares do Irã] foram totalmente destruídas", disse o presidente republicano em Haia, onde participou de uma cúpula da Otan.

"Não vão construir bombas em muito tempo", ressaltou, acrescentando que o programa nuclear iraniano retrocedeu "décadas".

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, admitiu que "nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas, sem dúvida, porque foram alvo de repetidos ataques por parte dos agressores israelenses e americanos".

Na terça-feira, no entanto, a imprensa americana publicou um informe preliminar dos serviços de inteligência, segundo o qual os ataques haviam atrasado o programa nuclear iraniano em alguns meses, sem conseguir destruí-lo.

Segundo pessoas familiarizadas com o informe da Agência de Inteligência da Defesa (DIA), citado pela mídia, os ataques não eliminaram completamente as centrífugas, nem as reservas de urânio enriquecido de Teerã.

Ao invés disso, bloquearam as entradas de algumas centrais, sem destruir as instalações subterrâneas, de acordo com o informe.