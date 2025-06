Ancelotti pede para Neymar 'se preparar bem' para Copa de 2026

Na última terça-feira, depois de semanas de rumores sobre seu futuro, Neymar chegou a acordo com o Santos para renovar seu contrato até o final do ano, com opção de renovação após o fim do vínculo, segundo anunciou o clube paulista.

As lesões atrapalharam seu rendimento desde que voltou ao 'Peixe', em janeiro.

Neymar não foi convocado por Ancelotti para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas, no início do mês, em que o Brasil garantiu a classificação para a Copa de 2026 depois de empatar com o Equador (0 a 0) e vencer o Paraguai (1 a 0).

A Seleção encerrará sua campanha nas Eliminatórias em setembro, quando receberá o Chile e depois visitará a Bolívia.

erc/ll/ma/cb

© Agence France-Presse