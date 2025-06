Ao menos 16 mortos e milhares de lojas saqueadas após manifestações no Quênia

As marchas de quarta-feira começaram pacificamente, mas se transformaram em confrontos entre manifestantes e a polícia.

"O que ocorreu ontem não foi um protesto. Foi terrorismo disfarçado de dissidência", declarou Kipchumba Murkomen, ministro do Interior, em um discurso televisionado.

"Condenamos os anarquistas criminosos que, em nome das manifestações pacíficas, desencadearam um onda de violência, saques, agressões sexuais e destruição contra nosso povo", acrescentou.

A porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Elizabeth Throssell, afirmou estar "profundamente preocupada" com os relatos de mortos e feridos por disparos durante as manifestações e pediu calma.

No distrito financeiro de Nairóbi, epicentro dos protestos, jornalistas da AFP viram lojas e milhares de empresas destruídas, muitas em chamas.

Segundo comerciantes, os saques começaram à tarde, depois que o governo ordenou que emissoras de rádio e televisão parassem de transmitir imagens ao vivo dos protestos.