Carta da ONU, um documento fundador pisoteado

Qualquer Estado que aceite as obrigações da Carta pode se tornar membro, mas a sua adesão pode ser bloqueada, em particular por um membro permanente do Conselho. A ONU conta atualmente com 193 Estados-membros.

Inserir emendas na Carta é muito difícil; uma emenda requer a ratificação de dois terços dos membros da ONU, incluindo os cinco membros permanentes do Conselho.

- Questão de interpretação -

Durante 80 anos, os princípios da Carta foram continuamente violados em todo o planeta.

Mas definir um evento como uma violação raramente obtém aprovação unânime, pois varia de acordo com a história, as relações diplomáticas e as interpretações do texto.

Alguns princípios às vezes entram em conflito, dando origem a argumentos contraditórios, como o direito à determinação dos povos frente à não interferência nos assuntos internos de um Estado ou a "legítima defesa" frente à proibição dos "atos de agressão".