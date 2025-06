Casa Branca diz que prazo de julho para tarifas mais altas pode ser prorrogado

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode prorrogar o prazo de julho, quando devem entrar em vigor as altas tarifas sobre as importações de dezenas de países, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (26).

"Talvez possa ser prorrogado, mas essa é uma decisão que cabe ao presidente", declarou a porta-voz Karoline Leavitt a jornalistas quando questionada se está prevista uma extensão da pausa nas tarifas mais elevadas anunciada em abril.

