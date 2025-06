City goleia Juventus (5-2) e vai às oitavas da Copa de Clubes como líder do Grupo G

O Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 nesta quinta-feira (26) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo G, enquanto o time italiano avançou em segundo.

O City, com uma superioridade impressionante, dominou a Juve com gols de Jeremy Doku (9'), Erling Haaland (52'), Phil Foden (69'), Savinho (75') e um gol contra do zagueiro Pierre Kalulu (26').

A Juventus descontou com Teun Koopmeiners (11') e Dusan Vlahovic (84').