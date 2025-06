Cristiano Ronaldo renova com o Al-Nassr até 2027

Há um mês, Cristiano publicou em suas redes sociais que "este capítulo está encerrado", horas depois do final do Campeonato Saudita, que o Al-Nassr terminou em terceiro, o que foi interpretado como uma despedida do clube.

"A presença de Ronaldo tem sido um fator-chave no desenvolvimento da Saudi Pro League nos últimos dois anos e meio. Abre as portas para jogadores de elite e jovens jogadores virem para a Arábia Saudita", disse no mês passado à AFP uma fonte do Fundo de Investimento Público (PIF), o maior investidor do futebol saudita.

Este fundo soberano controla vários clubes da liga, incluindo Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ahli, além de financiar outros grandes eventos esportivos no país.

Apesar de ter sido o artilheiro da liga com 25 gols, Ronaldo não conquistou nenhum título nacional ou continental com o Al-Nassr, tendo sido eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia.

No ano passado, o português disse que poderia encerrar sua carreira no Al-Nassr, clube de Riad e que tem a torcida de vários membros da família real saudita.

