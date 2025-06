Diddy utilizou 'poder, violência e medo' para ocultar seus crimes, diz promotoria

As mulheres envolvidas em suas orgias sexuais selvagens estavam "drogadas, cobertas de óleo, com dor e exaustas", enquanto Combs as obrigava a manter relações sexuais com trabalhadores do sexo por horas e, às vezes, dias, declarou.

Segundo a promotoria, o músico que colocou o hip hop no cenário mundial obrigou duas mulheres ? a cantora Casandra "Cassie" Ventura e, mais tarde, outra mulher que depôs sob pseudônimo ? a manterem relações sexuais sob efeito de drogas com acompanhantes pagos.

Ambas mantiveram relacionamentos com Diddy, que está detido desde setembro, após Cassie apresentar uma denúncia contra ele em 2023 por agressão sexual e estupro, posteriormente retirada após um acordo financeiro com o rapper.

Depois de Cassie, outras vítimas apresentaram também denúncias, o que o levou ao banco dos réus.

A acusação mais grave, a de associação criminosa, pode levar Diddy à prisão perpétua, caso ele seja considerado culpado. O rapper também enfrenta acusações de agressão, tráfico sexual e duas de transporte com fins de prostituição.

Combs, que se recusou a depor em sua defesa, nega tudo. Seus advogados alegam que os relacionamentos do artista foram consensuais e tentam convencer o júri de que muitas testemunhas o acusaram por interesse financeiro ou vingança.