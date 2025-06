Equador anuncia captura em Abu Dabi de líder de guerrilha responsável por massacre

O Equador anunciou nesta quinta-feira (26) a captura de, nos Emirados Árabes Unidos, uma liderança de uma guerrilha colombiana responsável por matar 11 militares equatorianos.

Os rebeldes do Comando da Fronteira, que negociam a paz com o governo do presidente colombiano, Gustavo Petro, emboscaram os soldados e os atacaram com fuzis, granadas e explosivos em 10 de maio.

O ministro do Interior do Equador, John Reimberg, assegurou nesta quinta que uma das lideranças envolvidas no massacre foi detida em Abu Dabi em uma operação coordenada com a Interpol.