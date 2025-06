Espanha convoca encarregado de negócios de Israel após comunicado contra declaração de Sánchez

Sánchez lamentou hoje, em Bruxelas, "a situação catastrófica de genocídio" na Faixa de Gaza, e pediu a suspensão imediata do acordo de associação entre a União Europeia e Israel.

A embaixada israelense respondeu com um comunicado em espanhol publicado no X, no qual chama a postura de Sánchez de "moralmente indefensável".

"A postura adotada pelo governo coloca a Espanha nas margens mais extremas ? e cada vez mais isoladas ? da posição europeia sobre o Oriente Médio. E a situa, infelizmente, no lado errado da História", diz o texto.

Madri já havia convocado o principal representante diplomático de Israel na Espanha em novembro de 2023, outubro de 2024 e maio de 2025, por divergências desde o início do conflito.

al/eg/lb/rpr

© Agence France-Presse