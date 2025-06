Espanha lamenta 'situação catastrófica' em dia letal em Gaza por ataques israelenses

- Entrega de material médico -

Além dos bombardeios, o Ministério da Saúde de Gaza denunciou que, desde o final de maio, quase 550 pessoas morreram perto dos centros de ajuda enquanto buscavam socorro.

Desde o final de maio, a distribuição de ajuda está a cargo da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma organização opaca apoiada por Israel e os Estados Unidos.

As agências da ONU e as principais ONGs que trabalham em Gaza se recusam a colaborar com essa fundação que, segundo elas, militariza a ajuda.

As operações do organismo têm sido marcadas por cenas caóticas, mortes e problemas de neutralidade. A GHF nega que tenham ocorrido incidentes fatais nas proximidades de seus pontos de distribuição.

As restrições impostas por Israel aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso a algumas áreas impedem que a AFP verifique de forma independente os números dos serviços de resgate e das autoridades do território palestino.