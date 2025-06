Especialistas designados pelo governo de Trump apoiam reivindicação de antivacinas

Kennedy Jr., designado por Donald Trump, divulgou nos últimos anos, especialmente através da organização Children's Health Defe, informações errôneas sobre vacinas, incluindo supostos vínculos entre o timerosal e o autismo.

Recentemente, ele destituiu os 17 membros desse painel consultivo, acusando-os de conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, e anunciou a nomeação de oito novos membros, dentre eles várias pessoas controversas, como um bioquímico apreciado pelos antivacinas.

"O fato de estarmos falando novamente sobre o timerosal [...] demonstra como o ACIP está se tornando uma plataforma onde se revivem os argumentos antivacinas quando a maioria de nós acreditava que eles estavam arquivados", declarou à AFP Amesh Adalja, especialista em doenças infecciosas da Universidade Johns Hopkins.

O novo painel recomendou eliminar o timerosal das vacinas para crianças, gestantes e, caso necessário, para todos os adultos.

"O risco associado à gripe é muito maior do que o risco inexistente que conhecemos do timerosal", afirmou Cody Meissner, professor do Dartmouth College, a única voz dissidente do painel.

Antes da votação, nesta mesma quinta-feira, a enfermeira Lyn Redwood, ex-diretora da Children's Health Defense, foi convidada a falar contra o timerosal.