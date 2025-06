EUA questiona existência da OEA sem resolver crises em Venezuela e Haiti

"No mês passado, o regime venezuelano fez outra farsa eleitoral" com eleições legislativas e regionais que "incluíram uma votação controversa" para eleger representantes na região do Essequibo, um território com o qual a Venezuela mantém uma disputa territorial com a Guiana, insistiu o vice-secretário.

"Se esta organização não está disposta ou não pode responder a uma situação na qual um regime trata abertamente com desdém as normas internacionais e ameça a integridade territorial do seu vizinho, então devermos perguntar: que sentido tem a organização?", questionou Landau.

E "o que esta organização tem feito?" diante da grave crise política, econômica e de segurança no Haiti, que "está afundando no caos", prosseguiu.

"Se a OEA não está disposta ou não pode desempenhar um papel construtivo no Haiti, então devemos nos perguntar seriamente, por que a OEA existe?", insistiu, repetindo a mensagem várias vezes.

Atualmente, uma força liderada pelo Quênia e apoiada pela ONU garante um "mínimo de segurança", e os Estados Unidos contribuem com "quase 1 bilhão de dólares" (R$ 5,5 bilhões), mas "não podem continuar suportando esta pesada carga financeira", advertiu Landau.

- "Uma mão amiga" -

O secretário-geral da OEA, Albert Ramdin, colocou o Haiti no centro de suas preocupações e promete um roteiro para as próximas semanas.