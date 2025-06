EUA valida acordo com China sobre terras raras, diz Casa Branca

A Casa Branca informou nesta quinta-feira (26) sobre avanços no comércio com a China depois que um alto funcionário informou que ambas as partes haviam ratificado um acordo que inclui a aceleração dos envios de terras raras aos Estados Unidos.

O presidente americano Donald Trump declarou em um evento que Washington tinha acabado "de firmar" um acordo comercial com a China, sem proporcionar mais detalhes.

Um funcionário da Casa Branca declarou posteriormente à AFP que os Estados Unidos e a China haviam validado o acordo alcançado durante negociações prévias entre ambos os países.