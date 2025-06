Ex-diretor de inteligência da Venezuela se declara culpado de narcotráfico

O ex-homem forte do chavismo foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, procedente da Espanha, para onde havia se mudado.

Carvajal se declarou culpado de conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, de participação em narcoterrorismo em benefício do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e de crimes relacionados com armas, segundo um comunicado do Departamento de Justiça.

"A declaração de culpa de hoje demonstra nosso compromisso de exigir responsabilidades aos funcionários estrangeiros que abusam do poder para envenenar nossos cidadãos", declarou o procurador americano Jay Clayton, citado no comunicado.

Carvajal "provavelmente passará o resto da vida em uma prisão federal", informou o diretor interino da Administração de Combate às Drogas (DEA), Robert Murphy.

O comunicado afirma que Carvajal participou de atos violentos, incluindo sequestros e assassinatos, para facilitar o tráfico de cocaína.

O jornal Miami Herald informou que o venezuelano se declarou culpado no âmbito de "um acordo que deixa aberta a possibilidade de cooperar com as forças de segurança em troca de uma sentença reduzida".