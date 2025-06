Fotógrafo de Gaza Motaz Azaiza, estrela nas redes por contar a guerra

"Como fotojornalista, não posso ver o que acontece como alguém alheio. Sou de lá (Gaza), é minha casa (...) Sempre lamentamos ter saído, mas quando perdemos um amigo, um familiar, dizemos a nós mesmos: 'Salvei minha vida. Se tivesse ficado, seria igual a eles, apenas mais um número para o resto do mundo'".

Neste mês, Azaiza está em turnê pelos Estados Unidos para arrecadar fundos para a UNRWA, uma agência essencial em Gaza cujas finanças foram afetadas pela suspensão de contribuições de determinados países, entre eles os Estados Unidos.

"Quem quer doar 20.000 dólares (110 mil reais)? Preciso de 20.000. Ninguém? 10.000 (55 mil reais)? Vamos lá, 10.000!", diz à multidão um funcionário da ONG UNRWA USA, que arrecada fundos para a agência da ONU.

Ao chegar aos 5.000 dólares (27 mil reais), cinco mãos se levantam. Depois, outras oferecem 2.000 (11 mil reais) e 1.000 dólares (5.500 reais), incluindo as de Nabeel Sarwar, que acredita que as fotos de Azaiza ajudam a "humanizar" Gaza.

"Quando você olha as fotos, quando vê uma criança, você se conecta com ela, com a poeira em seu rosto, a fome, a tristeza; essas são as fotos que me permitiram compreender a verdadeira tragédia de Gaza", diz esse residente da Filadélfia.

- Um "milhão de palavras" -

"Jornalistas de Gaza como Motaz realmente se conectam conosco porque sua autenticidade é perceptível", afirma Veronica Murgulescu, estudante de medicina, de 25 anos, na Filadélfia.