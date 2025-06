Guterres denuncia 'ataques' sem precedentes à Carta da ONU em seu 80º aniversário

"Observamos, mais de uma vez, um padrão muito familiar: seguir a Carta quando nos convém, ignorá-la quando nos incomoda. A Carta das Nações Unidas não é opcional. Não é um menu à la carte", lembrou.

"Não podemos, nem devemos normalizar as violações de seus princípios mais fundamentais", acrescentou.

A Carta as Nações Unidas, conjunto de princípios fundacionais que rege a existência deste fórum de nações, surgiu em 26 de junho de 1945 com a assinatura de 50 países dispostos a "preservar as gerações futuras do flagelo da guerra". A ONU nasceu em 24 de outubro de 1945.

"Podemos estabelecer um vínculo direto entre a criação das Nações Unidas e a prevenção de uma terceira guerra mundial", afirmou Guterres, apesar de a organização frequentemente ser acusada de incapacidade para evitar conflitos.

"Hoje, mais do que nunca, devemos respeitar e renovar nosso compromisso com o direito internacional, tanto em palavras quanto em ações", acrescentou.

Este aniversário coincide com a profunda crise que a organização atravessa e que põe em risco seu futuro.