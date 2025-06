Iates, estrelas e VIPs inundam Veneza para casamento de Jeff Bezos

Christine Baker, uma turista americana de 51 anos, considera "uma exibição excessiva de riqueza e ganância". "Entendo por que as pessoas estão chateadas", declarou esta professora à AFP.

Adriana, no entanto, vê as festas como um presente caído do céu. "Todos ganham, os táxis (barcos), os hotéis de luxo. Se eles não se beneficiarem, quem vai se beneficiar?", afirma esta veneziana de 83 anos.

- "Veneza não está à venda" -

O desperdício de luxo, no entanto, gera polêmica em Veneza, onde parte da população teme que os convidados tornem ainda mais inabitável uma cidade já invadida por turistas.

Cerca de 100.000 pessoas dormem na cidade durante a alta temporada, somando-se a dezenas de milhares de visitantes por dia, muitos dos quais desembarcam de gigantescos cruzeiros, enquanto a população da cidade está em queda livre.

Onze anos atrás, o casamento do ator George Clooney não causou nenhum burburinho na lagoa, mas Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, provoca mais divisões, em parte pelas controvérsias em torno do tratamento que a Amazon dispensa a seus funcionários.