Iates, estrelas e VIPs inundam Veneza para o casamento de Jeff Bezos

Cerca de 100.000 pessoas dormem na cidade durante a alta temporada, às quais se somam dezenas de milhares de visitantes por dia, muitos dos quais desembarcam de gigantescos cruzeiros enquanto a população da cidade está em queda livre.

Há onze anos, o casamento do ator George Clooney não causou alvoroço na lagoa, mas Bezps, um dos homens mais ricos do mundo, provoca mais divisão, entre outras coisas, pela polêmica em torno do tratamento que a Amazon dispensa aos seus funcionários.

A pegada de carbono dos convidados também leva dúvidas, e a ONG Greenpeace não para de denunciar as somas surpreendentes gastas em um momento em que o frágil equilíbrio de Veneza "afunda sob o peso da crise climática".

Um grupo de ativistas da ONG desdobrou, na segunda-feira (23), uma faixa gigante na praça San Marco com uma foto de Bezos rindo acompanhado pela mensagem: "Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos".

Nos últimos dias foram colados cartazes com a frase "No space for Bezos" ("Não há espaço para Bezos"). E na terça-feira (24), um grupo de ativistas cantou "Veneza não está à venda" em frente a uma casa ocupada.

"Veneza também é um lugar onde as pessoas vivem em empregos mal pagos e precários, muitas vezes no turismo", declarou Tommaso Cacciari, porta-voz do grupo à AFP. Ele lamentou a presença "ostentosa" de iates "em frente aos bairros populares" da cidade.