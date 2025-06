Inter de Milão elimina River (2-0) e vai enfrentar Fluminense nas oitavas da Copa de Clubes

A Inter de Milão eliminou o River Plate da Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira (26) ao derrotar o time argentino por 2 a 0 pela terceira e última rodada do Grupo E, e vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final.

O River terminou com dois jogadores a menos em campo devido às expulsões de Lucas Martínez Quarta e Gonzalo Montiel.

O 'Millonario', apoiado por sua grande torcida no estádio Lumen Field, em Seattle, lutou até o fim, mas acabou cedendo à superioridade da Inter, que venceu com um gol do jovem atacante italiano Francesco Esposito aos 72 minutos e outro do zagueiro Alessandro Bastoni já nos acréscimos (90+3).