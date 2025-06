Liverpool anuncia contratação do lateral-esquerdo húngaro Milos Kerkez

O jogador, que assinou um contrato de cinco anos, é a terceira contratação do Liverpool para a temporada 2025/2026, depois das chegadas do lateral-direito holandês Jeremie Frimpong e do talentoso meio-campista alemão Florian Wirtz, ambos do Bayer Leverkusen.

Além disso, o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, contratado em 2024, deve voltar de empréstimo depois de uma temporada no Valencia.

Kerkez é visto como o sucessor a longo prazo do escocês Andy Robertson, de 31 anos, que está encaminhando acerto com o Atlético de Madrid.

