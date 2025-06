Mais de 100 mortos em confrontos com forças de segurança na Nigéria

Mais de 100 integrantes de um grupo criminoso morreram durante confrontos com as forças de defesa locais apoiadas pelo governo no estado de Zamfara, na região noroeste da Nigéria, informou um funcionário do governo local à AFP.

Na terça-feira, membros da Guarda Civil de Proteção de Zamfara (CPG), uma milícia governamental, entraram no reduto de Bello Turji, um conhecido líder criminoso, e enfrentaram seus combatentes em um tiroteio que durou várias horas e deixou "mais de 100" mortos, declarou Ahmad Manga, assessor de segurança do governador do estado de Zamfara.

A CPG foi apoiada pela polícia secreta nigeriana (DSS) e por milícias antijihadistas do estado de Borno, no nordeste, onde auxiliam o Exército a combater grupos jihadistas, afirmou Manga.