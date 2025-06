Mbappé acusa PSG de assédio moral por afastamento do elenco

Uma investigação foi aberta então, comandada pela Promotoria. No início de junho, os advogados do UNFO, León Del Forno e Julia Minkowski, apresentaram uma nova denúncia para conseguir que um juiz de instrução assumisse as investigações.

- Afastados dos gramados -

Do que os jogadores reclamam sobre seus clubes? Especificamente, durante a janela de transferências de meio de ano, regulamentada pelo acordo coletivo de trabalho para jogadores de futebol profissionais, os clubes podem colocar os jogadores com os quais não querem mais contar em um "loft", uma espécie de isolamento: sem treinar com o restante do elenco e nem jogar.

Segundo o artigo 507 da Carta do Futebol Francês, que funciona como uma convenção coletiva, os clubes têm certas obrigações com estes jogadores: permitir a eles acesso a vestiários, instalações de treino, cuidados médicos "eventualmente diferentes, mas de qualidade equivalente".

Também devem proporcionar o equipamento "previsto para todos os jogadores profissionais" e propor horários de treinamento "compatíveis com as outras condições de preparação e treino do grupo principal de profissionais, e que respeitem a saúde do jogadores".

Este 'loft' deve acabar em 1º de setembro, data do fechamento da janela de transferências.