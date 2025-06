Mercado mundial de cocaína bate novo recorde com aumento do cultivo na Colômbia, diz ONU

"Em contraste, a área dedicada à produção de folha de coca no Estado Plurinacional da Bolívia se estabilizou em 2023, enquanto a área dedicada à produção de folha de coca no Peru diminuiu ligeiramente", observou o relatório.

Na Colômbia, principal produtor de cocaína, o UNODC registrou 253.000 hectares de cultivo de folha de coca.

Em um relatório de outubro de 2024, a agência informou que 2.600 toneladas de cocaína foram produzidas na Colômbia em 2023, um aumento de 53% em relação ao ano anterior.

As regiões da Colômbia com maior aumento líquido no cultivo estão no sudoeste do país, onde há redutos de dissidentes da ex-guerrilha Farc, que não assinaram o acordo de paz e controlam os negócios milionários e o cotidiano de grandes áreas rurais.

O UNODC indicou que o volume de apreensões registradas no mundo também atingiu um recorde de 2.275 toneladas, 68% acima dos quatro anos anteriores a 2023. O número de usuários chegou a 25 milhões, frente a 17 milhões dez anos antes.

"A cocaína virou moda em sociedades mais ricas", disse Angela Me, diretora de pesquisa do UNODC, observando que existe um "ciclo vicioso" entre o aumento do consumo e da produção.