Ministro colombiano diz que 'suspenderá' extradições aos EUA de guerrilheiros negociadores da paz

No contexto dessa questionada política de paz, Montealegre disse que a decisão do governo é suspender as extradições dos chefões do tráfico vinculados a esses diálogos.

"A regra geral é" que se "suspenderá" a extradição de "quem colabore efetivamente [com o processo de paz], seja na insurgência, sejam nas organizações à margem da lei", disse o ministro em uma entrevista em Bogotá.

Montealegre assegurou que o governo já suspendeu as extradições de dois traficantes que estão vinculados aos diálogos de paz, sem detalhar seus nomes. Um deles foi "HH", comandante de uma facção dissidente da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e o outro, segundo a imprensa, é "Mocho Olmedo", um dissidente da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Montealegre, um ex-promotor e magistrado que apoiou os processos de paz que desmobilizaram a cúpula paramilitar em 2006 e as Farc em 2016, chegou ao Ministério da Justiça este mês, após a saída abrupta de sua antecessora Ángela María Buitrago.

A ex-ministra denunciou "pressões" do governo, como a assinatura de um documento contra a extradição de um líder guerrilheiro solicitada pelos Estados Unidos.