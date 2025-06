Monterrey goleia Urawa (4-0) e vai enfrentar Dortmund nas oitavas da Copa de Clubes

A Inter de Milão terminou na liderança da chave (7 pontos) graças à vitória por 2 a 0 sobre o River Plate (4 pontos), resultado que beneficiou o Monterrey.

Os mexicanos, que entraram na rodada em terceiro lugar, tinham a obrigação de vencer o Urawa e fizeram o dever de casa no primeiro tempo, com três gols no icônico estádio Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles.

O colombiano Nelson Deossa abriu o placar com um chute forte de fora da área aos 30 minutos.

Berterame ampliou a vantagem aos 34, e o mexicano Jesús Corona praticamente garantiu a vitória com outro chute de longa distância aos 38 minutos. O próprio Berterame fechou a goleada no fim do tempo regulamentar (90').

Esta vitória coloca o Monterrey nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, que terminou na liderança do Grupo F. O duelo, que tem tudo para ser dificílimo, será na terça-feira, no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta

"Será uma partida totalmente diferente, contra um time de ponta da Europa", disse o técnico dos 'Rayados', o catalão Domènec Torrent, à DAZN. "Vamos nos preparar bem, mas também vamos desfrutar".