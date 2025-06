Morre Clark Olofsson, criminoso ligado à origem do termo 'síndrome de Estocolmo'

"Confio plenamente em Clark e no ladrão. Não tenho medo deles de forma alguma, não me fizeram nada. Foram muito gentis", disse em uma chamada telefônica ao então primeiro-ministro Olof Palme, no segundo dia de seu cativeiro.

"Sabe do que realmente tenho medo? Que a polícia invada o banco", afirmou durante essa conversa.

Após seis dias de tensão, a polícia decidiu agir. Perfuraram o teto do banco e lançaram gás lacrimogêneo. Os dois criminosos se renderam e os reféns foram libertados.

Para mostrar seu ressentimento contra as autoridades, os ex-reféns decidiram manter silêncio durante o julgamento de seus sequestradores.

Desde então, especialistas debatem se a "síndrome de Estocolmo" é realmente um transtorno psiquiátrico ou mais um mecanismo de defesa diante de uma situação traumática.

