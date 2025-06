'Não é o padrão dos EUA', diz ex-marine sobre operação migratória contra seu pai

"Eles lidaram com esta situação de forma muito pouco profissional. Não é o padrão do governo dos Estados Unidos", disse seu filho, Alejandro, um militar reformado de 25 anos, em entrevista à AFP. "É muito difícil de ver", acrescentou.

Tricia McLaughlin, secretária-adjunta do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, informou, em um comunicado enviado à AFP, que Barranco tentou fugir e "esgrimiu um cortador de grama diretamente contra o rosto de um agente" e, por isso, os agentes "tomaram as medidas adequadas".

McLaughlin disse, ainda, que foi usada "a mínima quantidade de força necessária para resolver a situação de forma que fosse priorizada a segurança do público e dos nossos agentes".

Mas Alejandro questiona estas afirmações.

"O vídeo mostra que (Narciso) movimenta o cortador de grama. Acho que é instinto natural porque o borrifaram com alguma coisa segundos antes (...), mas ele nunca o esgrimiu diretamente contra um agente", explicou.

"Tem um cara que segura sua arma de lado, com o dedo no gatilho, apontando para um veículo. Não vejo como isso faça sentido. A quantidade mínima de força não inclui subjugar um homem, agredi-lo repetidamente nas regiões do pescoço e do rosto. Acho que é a máxima dose de força antes da letal", acrescentou.