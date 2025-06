'Não há prova' na acusação dos EUA contra instituições financeiras mexicanas, diz Sheinbaum

Em sua coletiva de imprensa matinal, Sheinbaum reiterou o argumento apresentado na quarta-feira pela secretaria de Hacienda, de que a informação publicada pelo Departamento do Tesouro americano não é "contundente" para sustentar suas acusações.

"Não há nenhuma prova, são ditos, mas não há provas de onde está a lavagem de dinheiro. (...) Se há provas, a ação é tomada, não há impunidade, não importa quem seja. Mas se não há provas, então a ação não pode ser tomada, como em qualquer delito", alegou a presidente.

"Temos antecedentes na relação México-Estados Unidos", em que acusações foram feitas sem provas suficientes, acrescentou.

A mandatária lembrou especificamente do caso de Salvador Cienfuegos, ex-secretário de Defesa, preso em 2020 pelos Estados Unidos acusado de narcotráfico, que teve que ser liberto em meio a fortes exigências do governo mexicano.

"Tão é assim, que não houve provas, que soltaram o general Cienfuegos", sublinhou a presidente.

O governo mexicano informou, no entanto, que decretou a "intervenção geral temporária" do CI Banco e Intercam "visando proteger os interesses" de acionistas e credores de ambas instituições, dadas as "implicações" que as medidas americanas possam ter nesses bancos, segundo um comunicado conjunto das autoridades financeiras locais.