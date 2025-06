Pesquisadores encontram coral endêmico de Galápagos que acreditavam estar desaparecidos

"Após esses eventos climáticos, não foi mais visto", disse à AFP Inti Keith, pesquisadora do programa de biodiversidade marinha da FCD.

A cientista afirma que ficou em "choque" quando viu um deles no ano passado. "Sempre pensei que havia desaparecido e que eventualmente teríamos que declará-lo como extinto", relatou.

A nova pesquisa relatou 250 colônias vivas nas ilhas Isabela e Ferandina, observou a FCD. Cientistas da California Academy of Sciences (CAS), com a colaboração da Direção do Parque Nacional de Galápagos (DPNG), também participaram da pesquisa.

Para os pesquisadores, após o impacto do El niño, esses corais cresceram em águas mais profundas, onde encontraram temperaturas adequadas para se desenvolverem.

"As condições mais frescas durante La Niña podem ter proporcionado um breve alívio do estresse térmico, permitindo que o coral reaparecesse em águas mais rasas", afirmou a FCD.

A descoberta "mostra a resiliência dos ecossistemas marinhos e ensina que o monitoramento e a proteção realizados em Galápagos (...) estão na direção certa", expressou Keith.