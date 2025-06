Petróleo sobe impulsionado por demanda e dólar fraco

As cotações do petróleo subiram ligeiramente nesta quinta-feira (26), impulsionados pela demanda dos Estados Unidos e o enfraquecimento persistente do dólar.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em agosto, subiu 0,07%, para 67,73 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,49%, até 65,24 dólares.