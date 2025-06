República Centro-Africana declara luto nacional pela morte de 29 estudantes

A República Centro-africana decretou três dias de luto após a morte de pelo menos 29 estudantes em um tumulto causado pela explosão de um transformador elétrico enquanto faziam um exame de faculdade.

No momento da explosão, na quarta-feira (25), por volta das 13h00 no horário local (11h00 no horário de Brasília), pouco mais de 5.300 estudantes faziam provas do segundo dia do exame.

As autoridades não comunicaram nenhum balanço oficial até a noite de quarta-feira. No entanto, um documento que circulava nas redes sociais e que foi autentificado pelo Ministério da Saúde, reportava que os hospitais da capital, Bangui, registraram 29 mortes.