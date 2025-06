Ruanda e RDC assinarão em Washington acordo para encerrar conflito

Ruanda e a República Democrática do Congo (RDC) assinarão nesta sexta-feira (27) em Washington um acordo para acabar com um conflito no leste da RDC que causou milhares de mortes.

O leste da RDC, uma área fronteiriça com Ruanda rica em minerais, tem sido marcado pela violência durante três décadas.

Os rebeldes do M23, que segundo especialistas da ONU e Estados Unidos receberam apoio militar de Ruanda, têm ganhado território no leste da RDC desde janeiro, conquistando cidades estratégicas como Goma e Bukavu.